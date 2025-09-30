szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Príma időre számíthatunk kedd délután, így akár a szabadban is levezethetjük a napi feszültséget

Kedden fokozatosan felmelegszik a hőmérséklet, délre elérhetjük a napi csúcsot. Mutatjuk a milyen időjárással zárul a szeptember!

Dobos Zsófia Tünde

A megszokott módon hűvös napra virradtunk kedd reggel, nap közben folytatódott az őszies időjárás: napos idő, gomolyfelhőkkel tarkított ég jellemezte a délelőtti órákat, csak helyenként kellett elővennünk az esernyőnket. Mutatjuk mi várható még szeptember utolsó napján!

kellemes őszi időjárás lesz kedd délután
Kissé hűvös, de kellemes időjárás várható kedd délután
Forrás:  Illusztráció / MW archív

Milyen időjárásra számíthatunk délután?

Néhol megélénkü az északi, északkeleti szél (9 kilométer/óra) – írja a köpönyeg.hu. A levegő fokozatosan felmelegszik, délben elérjük a napi csúcsot, 16 fokot mérhetnek a hőmérők, de délután is marad a 13-14 fokos hőmérséklet. Számottevő csapadék nem várható, így bátran mozdulhatunk ki a szabadba délután, levezetve a nap fáradalmait. 

Estére csökken majd a felhőzet, viszont hajnalban újabb felhősödés várható az északkeleti országrészben, ám eső egyelőre csak ott, illetve a középső országrészben alakulhat ki – olvasható a HungaroMet jelentésében. Estére az az északi, északkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Amint a nap eltűnik az égről visszaesik a hőmérséklet, az éjszakai és a hajnali órákban 9-11 fok közötti értékek várhatóak, a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken pedig mínuszok is lehetnek, melyhez talajmenti fagy társulhat.

