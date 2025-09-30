Príma időre számíthatunk kedd délután, így akár a szabadban is levezethetjük a napi feszültséget

A megszokott módon hűvös napra virradtunk kedd reggel, nap közben folytatódott az őszies időjárás: napos idő, gomolyfelhőkkel tarkított ég jellemezte a délelőtti órákat, csak helyenként kellett elővennünk az esernyőnket. Mutatjuk mi várható még szeptember utolsó napján!

Kissé hűvös, de kellemes időjárás várható kedd délután

Milyen időjárásra számíthatunk délután?

Néhol megélénkü az északi, északkeleti szél (9 kilométer/óra) – írja a köpönyeg.hu. A levegő fokozatosan felmelegszik, délben elérjük a napi csúcsot, 16 fokot mérhetnek a hőmérők, de délután is marad a 13-14 fokos hőmérséklet. Számottevő csapadék nem várható, így bátran mozdulhatunk ki a szabadba délután, levezetve a nap fáradalmait.

Estére csökken majd a felhőzet, viszont hajnalban újabb felhősödés várható az északkeleti országrészben, ám eső egyelőre csak ott, illetve a középső országrészben alakulhat ki – olvasható a HungaroMet jelentésében. Estére az az északi, északkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Amint a nap eltűnik az égről visszaesik a hőmérséklet, az éjszakai és a hajnali órákban 9-11 fok közötti értékek várhatóak, a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken pedig mínuszok is lehetnek, melyhez talajmenti fagy társulhat.