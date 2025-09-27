Szombaton a nap csak néha kacsint ránk, mutatjuk mikor érdemes rá számítani

Szombaton a Jászkunság területén alapvetően erősen felhős idő várható, ám a felhők között rövidebb-hosszabb napsütésre is lehet számítani. Az időjárás váltakozása miatt csak kevés helyen fordulhat elő kisebb csapadék.

Felhős és napsütéses időjárás váltakozása várható szombaton

Forrás: HungaroMet

Változékony időjárás kíséri végig a napot

A HungaroMet előrejelzése szerint a keleties szelet időnként élénk lökések kísérhetik, így a szabadban tartózkodóknak érdemes erre felkészülni. A nappali hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, de ahogy közeledik az este, fokozatosan csökken, és késő estére már körülbelül 9 fok körül alakul, ezért a nap utolsó óráiban érdemes melegebb öltözettel készülni.