6 órája
Szombaton a nap csak néha kacsint ránk, mutatjuk mikor érdemes rá számítani
Alapvetően erősen felhős időre számíthatunk szombaton térségünkben, de rövid időre a nap is kisüthet. Az időjárás leginkább a felhők és napsütés váltakozásától lesz izgalmas.
Szombaton a Jászkunság területén alapvetően erősen felhős idő várható, ám a felhők között rövidebb-hosszabb napsütésre is lehet számítani. Az időjárás váltakozása miatt csak kevés helyen fordulhat elő kisebb csapadék.
Változékony időjárás kíséri végig a napot
A HungaroMet előrejelzése szerint a keleties szelet időnként élénk lökések kísérhetik, így a szabadban tartózkodóknak érdemes erre felkészülni. A nappali hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, de ahogy közeledik az este, fokozatosan csökken, és késő estére már körülbelül 9 fok körül alakul, ezért a nap utolsó óráiban érdemes melegebb öltözettel készülni.
