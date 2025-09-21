szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglepetés az időjárásban

1 órája

Újabb fordulat, sokaknak megterhelő lehet

Címkék#időjárás-előrejelzés#zivatar#zápor#időjárás

Már eddig is meglepetésekkel volt tele a szeptember, főleg ha az időjárást tekintjük, ugyanis az ősz helyett inkább a nyarat idézte az elmúlt napok Ám a jövőhéten meglepetést tartogat számunkra.

Dobos Zsófia Tünde

Hétfőn még mindig csak a naptár fog emlékeztetni bennünket, hogy igen, márpedig ősz van, mert az időjárás egy cseppet sem fogja visszafogni magát. Ragyogó, napsütéses hétfőt köszönthetünk majd, csak kevés fátyolfelhő színesítheti az eget, és az előrejelzések szerint, eső sem várható, 30 fok körüli hőségre számíthatunk, élénk délkeleti széllel – írja a Köpönyeg.hu

heti időjárás
Hétfőn még ragyogó napsütés köszönt ránk, de kedden már változást hoz az időjárás
Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Változás érkezik az időjárásban

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint, hétfőn még tizedeken fog múlni, hogy megdől-e a meleg rekord, de a front zóna közeledtével keddre már megérkezik a hűvösebb levegő, erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Vihart azonban egyelőre nem jósolnak a meteorológusok, így jelenleg figyelmeztető előrejelzést sincs kiadva vármegyénkre. A keddi nappali hőmérséklet az előrejelzések szerint 22 és 32 fok között mozoghat. 

Szerdán és csütörtökön már örülhetnek azok, akik vágytak az őszt idéző időjárásra: erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, zivatar (2 mm). A hőmérséklet szerdán 24 fok köré csökken, csütörtökön pedig már csak 21-22 fok valószínű napközben. Este még hűvösebb várható majd mindkét nap, hajnalban csak 14 fok körül alakulnak a maximumok.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu