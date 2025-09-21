Újabb fordulat, sokaknak megterhelő lehet

Hétfőn még mindig csak a naptár fog emlékeztetni bennünket, hogy igen, márpedig ősz van, mert az időjárás egy cseppet sem fogja visszafogni magát. Ragyogó, napsütéses hétfőt köszönthetünk majd, csak kevés fátyolfelhő színesítheti az eget, és az előrejelzések szerint, eső sem várható, 30 fok körüli hőségre számíthatunk, élénk délkeleti széllel – írja a Köpönyeg.hu.

Hétfőn még ragyogó napsütés köszönt ránk, de kedden már változást hoz az időjárás

Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Változás érkezik az időjárásban

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint, hétfőn még tizedeken fog múlni, hogy megdől-e a meleg rekord, de a front zóna közeledtével keddre már megérkezik a hűvösebb levegő, erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Vihart azonban egyelőre nem jósolnak a meteorológusok, így jelenleg figyelmeztető előrejelzést sincs kiadva vármegyénkre. A keddi nappali hőmérséklet az előrejelzések szerint 22 és 32 fok között mozoghat.

Szerdán és csütörtökön már örülhetnek azok, akik vágytak az őszt idéző időjárásra: erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, zivatar (2 mm). A hőmérséklet szerdán 24 fok köré csökken, csütörtökön pedig már csak 21-22 fok valószínű napközben. Este még hűvösebb várható majd mindkét nap, hajnalban csak 14 fok körül alakulnak a maximumok.