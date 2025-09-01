1 órája
Megnyílik felettünk az ég: a hét közepén meglepetést hozhat az időjárás
Mintha megállt volna az idő, hőséggel robbant be a szeptember, és úgy tűnik, hogy a következő napokban marad is a 30 fok feletti forróság. A szerdai időjárás azonban meglepetést tartogat számunkra.
Mintha még mindig a nyári vakációját töltené az időjárás, szikrázó napsütésben, kánikulában sorakoztak fel a diákok az iskola tanévnyitókon. A heti időjárás-előrejelzést tekintve úgy tűnik, marad is velünk a hőség.
Változatlan időjárás. Vagy mégsem?
Míg kedden napos órákra számíthatunk, napközben akár 34 fokig is felszökhet a hőmérséklet, addig szerdán tartogat némi meglepetést az időjárás. A Köpönyeg.hu szerint, egy gyenge hidegfront miatt elszórtan záporok fordulhatnak elő, emellett az északnyugati szél is megerősödik.
Mindezeknek köszönhetően szerdán ősziesebbre fordul majd az idő, a hőmérséklet 26 fok köré mérséklődik a hőmérséklet. A HungaroMet már most figyelmeztető előrejelzést adott, mely szerint a Jászkunságban – a záporra való tekintettel – elsőfokú, citromsárga riasztás lép érvénybe. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti majd, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat, így érdemes lesz már reggel bekészíteni az esernyőt vagy az esőkabátot.
A vészjelzés ellenére csütörtöktől már ismét a nyárra emlékeztető időjárás köszön vissza: derűs idő várható, kevés felhőre és sok napsütésre számíthatunk, és akár 33 fokot is mérhetnek majd a hőmérők.
Hulladékkal árasztotta el a környéket a szemetelő, nagyot csapott az asztalra a szolgáltató
Ez a hét legfontosabb kérdése: hogyan hangolódjunk az iskolakezdésre? Íme, a válasz!