Mai évfordulók
2 órája

Nem mindenki örül annak, ami a következő napokban jön – mutatjuk a heti időjárást

#időjárás-előrejelzés#zivatar#zápor#időjárás

Becsaphat minket az időjárás hétfőn. Az előrejelzés szerint melegedni fog az idő, ám szerdán érkezik egy kisebb arculcsapás az időjárástól.

Dobos Zsófia Tünde

A HungaroMet szerint hétfőn a hajnali órákban helyenként pára, köd képződhet, és légmozgást is alig tapasztalatunk majd. A tartósan derült időjárásnak köszönhetően felmelegszik a hőmérséklet, 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz.

heti időjárás
Az időjárás-előrejelzés szerint, az északkeleti tájakon délelőtt egy-egy zápor nem kizárt, másutt nem valószínű csapadék
Fotó: Illusztráció / Forrás: MV archív

Változékony időjárást tapasztalhatunk a héten

A pára és köd feloszlása után a nap nagy részében gyengén felhős, napos időre van kilátás a hét első napján, csapadékot sem igazán jósolnak vármegyénkre a meteorológusok. Nem úgy, mint mint kedden, ugyanis visszaér a vasárnapi viszontagságos idő.

A hét második napján északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, ami miatt erősen megnövekszik majd a felhőréteg az égen, és összességében több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, és az északnyugatira forduló szél is megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. A hektikus időjárást tekintve, még változhat, ám jelenleg figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben. 

A HungaroMet szerint elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Szerdán ismét enyhébbre fordulhat az idő, bár felhőátvonulások várhatóak, csak keleten fordulhat elő zápor, napközben 21-23 fok körüli értékeket mérhetünk. csütörtökön ugyan pár fokkal felmelegszik majd az idő, de továbbra is maradunk harminc fok alatt, emellett változóan felhős, szeles időre van kilátás – tájékoztat a köpönyeg.hu

 

