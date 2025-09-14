Nem mindenki örül annak, ami a következő napokban jön – mutatjuk a heti időjárást

A HungaroMet szerint hétfőn a hajnali órákban helyenként pára, köd képződhet, és légmozgást is alig tapasztalatunk majd. A tartósan derült időjárásnak köszönhetően felmelegszik a hőmérséklet, 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz.

Az időjárás-előrejelzés szerint, az északkeleti tájakon délelőtt egy-egy zápor nem kizárt, másutt nem valószínű csapadék

Fotó: Illusztráció / Forrás: MV archív

Változékony időjárást tapasztalhatunk a héten

A pára és köd feloszlása után a nap nagy részében gyengén felhős, napos időre van kilátás a hét első napján, csapadékot sem igazán jósolnak vármegyénkre a meteorológusok. Nem úgy, mint mint kedden, ugyanis visszaér a vasárnapi viszontagságos idő.

A hét második napján északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, ami miatt erősen megnövekszik majd a felhőréteg az égen, és összességében több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, és az északnyugatira forduló szél is megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. A hektikus időjárást tekintve, még változhat, ám jelenleg figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben.

A HungaroMet szerint elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Szerdán ismét enyhébbre fordulhat az idő, bár felhőátvonulások várhatóak, csak keleten fordulhat elő zápor, napközben 21-23 fok körüli értékeket mérhetünk. csütörtökön ugyan pár fokkal felmelegszik majd az idő, de továbbra is maradunk harminc fok alatt, emellett változóan felhős, szeles időre van kilátás – tájékoztat a köpönyeg.hu