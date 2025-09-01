Megnyílik felettünk az ég: a hét közepén meglepetést hozhat az időjárás

Mintha még mindig a nyári vakációját töltené az időjárás, szikrázó napsütésben, kánikulában sorakoztak fel a diákok az iskola tanévnyitókon. A heti időjárás-előrejelzést tekintve úgy tűnik, marad is velünk a hőség.

Meglepetéssel érkezik a szerdai időjárás

Forrás: HungaroMet

Változatlan időjárás. Vagy mégsem?

Míg kedden napos órákra számíthatunk, napközben akár 34 fokig is felszökhet a hőmérséklet, addig szerdán tartogat némi meglepetést az időjárás. A Köpönyeg.hu szerint, egy gyenge hidegfront miatt elszórtan záporok fordulhatnak elő, emellett az északnyugati szél is megerősödik.

Mindezeknek köszönhetően szerdán ősziesebbre fordul majd az idő, a hőmérséklet 26 fok köré mérséklődik a hőmérséklet. A HungaroMet már most figyelmeztető előrejelzést adott, mely szerint a Jászkunságban – a záporra való tekintettel – elsőfokú, citromsárga riasztás lép érvénybe. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti majd, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat, így érdemes lesz már reggel bekészíteni az esernyőt vagy az esőkabátot.

A vészjelzés ellenére csütörtöktől már ismét a nyárra emlékeztető időjárás köszön vissza: derűs idő várható, kevés felhőre és sok napsütésre számíthatunk, és akár 33 fokot is mérhetnek majd a hőmérők.