Mai évfordulók
2 órája

Azt hittük vége, de az időjárás újabb csapást mér ránk péntek este

Péntek estére hidegfront érkezik, amely erős széllel rázza meg az ország nyugati és középső térségeit, szombaton pedig a keleti országrészben zivatarok is kialakulhatnak.

Hidegfront érkezik a Jászkunságba is

Forrás: Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com

Péntek estére hidegfront érkezik Magyarországra, erős széllel, mely leginkább az ország nyugati és középső területein lesz leginkább érezhető. A Dunántúlon és a Duna–Tisza közén sokfelé feltámad a szél, szárazabb levegőt hozva magával. Bár a front csapadékzónája gyorsan feloszlik, szombat délután a keleti országrészben izgalmasabb időjárási helyzet alakulhat ki.

Forrás: Tóth Tamás meteorológus

A szélvédett területeken kialakuló összeáramlások kedveznek a zivatarfelhők fejlődésének, így hirtelen záporokkal, intenzív gócokkal is számolni kell. A Duna–Tisza közéről pedig ismét látványos, klasszikus üllős zivatarfelhők rajzolhatják át az égboltot – írja Tóth Tamás meteorológus.

 

