Véget ér a szeptemberi kánikula, akár tíz fokkal is visszaeshet a hőmérséklet

Az eltelt egy hétben akár fürdőruhát is húzhattunk volna, hogy a vízparton sütkérezzünk, olyan magasra szökött a hőmérő higanyszála, vasárnap és hétfőn is még melegrekordról beszéltek a szakemberek. Kedden is még a több helyen 30 fok fölé melegedett a levegő, viszont az 1918-ban mért 35 fokos rekord ezúttal nem került veszélybe. Mutatjuk, milyen időjárás várható szerda délután.

Megérkezett az őszies időjárás, a Jászkunságban 22 foka esik vissza a hőmérséklet

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Megérkezett az őszies időjárás, tartós lehűlésre számíthatunk

Ám kedden megérkezett hozzánk az Alessio ciklon, mellyel fordulatot vett az időjárás, és gyenge-közepes intenzitású eső is esett az ország nyugati részén. Az biztos, hogy a hőmérséklet ma már sehol sem éri el a 30 fokot, a Jászkunságban is 22-24 fok maximumot mérhetünk a nappali órákban.

Ennek következtében hidegfronti hatás terheli szervezetünket. Az orvosmeteorolóiai megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet.

Délutánra még inkább lehűl a levegő, 20 fok alá is eshet a hőmérséklet, a hajnali órákban pedig átlagban 15 fok körül alakul majd. Az előrejelzés szerint ezekben az órákban várható némi csapadék.