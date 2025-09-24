2 órája
Véget ér a szeptemberi kánikula, akár tíz fokkal is visszaeshet a hőmérséklet
„Itt van az ősz, itt van újra” – szól Petőfi Sándor verse, és most már végre nem csak híres költőnk szavai lehetnek-e sorok, hanem a miénk is, ugyanis végre fordult az időjárás és végre tényleg beköszöntött az őszi időszak.
Az eltelt egy hétben akár fürdőruhát is húzhattunk volna, hogy a vízparton sütkérezzünk, olyan magasra szökött a hőmérő higanyszála, vasárnap és hétfőn is még melegrekordról beszéltek a szakemberek. Kedden is még a több helyen 30 fok fölé melegedett a levegő, viszont az 1918-ban mért 35 fokos rekord ezúttal nem került veszélybe. Mutatjuk, milyen időjárás várható szerda délután.
Megérkezett az őszies időjárás, tartós lehűlésre számíthatunk
Ám kedden megérkezett hozzánk az Alessio ciklon, mellyel fordulatot vett az időjárás, és gyenge-közepes intenzitású eső is esett az ország nyugati részén. Az biztos, hogy a hőmérséklet ma már sehol sem éri el a 30 fokot, a Jászkunságban is 22-24 fok maximumot mérhetünk a nappali órákban.
Ennek következtében hidegfronti hatás terheli szervezetünket. Az orvosmeteorolóiai megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet.
Délutánra még inkább lehűl a levegő, 20 fok alá is eshet a hőmérséklet, a hajnali órákban pedig átlagban 15 fok körül alakul majd. Az előrejelzés szerint ezekben az órákban várható némi csapadék.
