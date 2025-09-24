szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Véget ér a szeptemberi kánikula, akár tíz fokkal is visszaeshet a hőmérséklet

Címkék#orvosmeterorológia#fordulat#időjárás

„Itt van az ősz, itt van újra” – szól Petőfi Sándor verse, és most már végre nem csak híres költőnk szavai lehetnek-e sorok, hanem a miénk is, ugyanis végre fordult az időjárás és végre tényleg beköszöntött az őszi időszak.

Dobos Zsófia Tünde

Az eltelt egy hétben akár fürdőruhát is húzhattunk volna, hogy a vízparton sütkérezzünk, olyan magasra szökött a hőmérő higanyszála, vasárnap és hétfőn is még melegrekordról beszéltek a szakemberek. Kedden is még a több helyen 30 fok fölé melegedett a levegő, viszont az 1918-ban mért 35 fokos rekord ezúttal nem került veszélybe. Mutatjuk, milyen időjárás várható szerda délután.

időjárás szerda délután
Megérkezett az őszies időjárás, a Jászkunságban 22 foka esik vissza a hőmérséklet
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Megérkezett az őszies időjárás, tartós lehűlésre számíthatunk

Ám kedden megérkezett hozzánk az Alessio ciklon, mellyel fordulatot vett az időjárás, és gyenge-közepes intenzitású eső is esett az ország nyugati részén. Az biztos, hogy a hőmérséklet ma már sehol sem éri el a 30 fokot, a Jászkunságban is 22-24 fok maximumot mérhetünk a nappali órákban.

Ennek következtében hidegfronti hatás terheli szervezetünket. Az orvosmeteorolóiai megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet.

Délutánra még inkább lehűl a levegő, 20 fok alá is eshet a hőmérséklet, a hajnali órákban pedig átlagban 15 fok körül alakul majd. Az előrejelzés szerint ezekben az órákban várható némi csapadék.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu