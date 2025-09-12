8 órája
Délután a feje tetejére áll az időjárás, erre érdemes felkészülni
A reggeli köd után napos, meleg időre számíthatunk térségünkben. Az időjárás kifejezetten kedvező lesz a délutáni szabadtéri programokhoz.
A délelőtt még többfelé borultan, párásan indult térségünkben, de a köd és a rétegfelhőzet fokozatosan mindenütt feloszlik. A délutáni órákban gomolyfelhős, túlnyomóan napos időjárásra lehet számítani.
Kellemes őszi időjárás várható
A HungaroMet előrejelzése szerint néhol fordulhat elő gyenge zápor. A szél mérsékelt vagy gyenge lesz, így a hőérzet is kellemes marad. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, Szolnok térségében akár 28–29 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. Késő estére mérséklődik a meleg, 15 és 20 fok közé hűl a levegő. Összességében nyugodt, kora őszi időre számíthatunk a délután és az este folyamán.