Mintha megállt volna az idő: nyári hőséggel indul a szeptember

Verőfényes napsütéssel indul az ősz első napja.

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szeptember első napján napsütéses időjárás várható, délutáni gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. 30 fok körüli hőség lesz.

Napos időjárásra számíthatunk hétfőn
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

 

