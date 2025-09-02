szeptember 2., kedd

Hír küldök be
2 órája

Estére zivatart hozhat a nyárias kedd

Napos, meleg idővel indul a nap, de estére már zivatarok rondíthatnak bele a nyári hangulatba.

Szoljon.hu

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden napos órákat követően estétől a nyugati tájakon már zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb értékek 28 és 34 fok között alakulnak. Napos, ám délutánra felhős időjárásra számíthatunk.

időjárás
Felhős időjárásra számíthatunk a délutáni órákban
Fotó: Beküldött

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

 

