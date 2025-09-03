4 órája
Már nem tart sokáig a meleg: mutatjuk, mikor csap le a következő vihar
Bár a hőség enyhülni látszik, keleten még lehetnek hevesebb viharok. Záporokkal és zivatarokkal köszön be a fordulópont az időjárásban.
A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán gyakran lesz erősen gomolyfelhős időjárás. Reggelig elszórtan, napközben már csak keleten fordul elő zápor, zivatar. 25 és 30 fok közé mérséklődik a meleg.
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
Megnyílik felettünk az ég: a hét közepén meglepetést hozhat az időjárás
Hatalmas tűz Jászapátin: teljes egészében égett egy épület, óriási a kár