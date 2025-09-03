szeptember 3., szerda

Már nem tart sokáig a meleg: mutatjuk, mikor csap le a következő vihar

Bár a hőség enyhülni látszik, keleten még lehetnek hevesebb viharok. Záporokkal és zivatarokkal köszön be a fordulópont az időjárásban.

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán gyakran lesz erősen gomolyfelhős időjárás. Reggelig elszórtan, napközben már csak keleten fordul elő zápor, zivatar. 25 és 30 fok közé mérséklődik a meleg.

Szerdán felhős időjárás számíthatunk, több hullámban várható zivatar
Fotó: Illusztráció

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

 

