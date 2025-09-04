50 perce
Ma már nem mindenhol lesz nyárias az időjárás
Reggel még számíthatunk némi csapadékra, de napközben már sok napsütés és kellemes nyárias idő vár ránk.
A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön a hajnali tiszántúli zivatarok megszűnését követően napsütéses időjárás ígérkezik, helyenként fátyol- és gomolyfelhőkkel. Csapadék kialakulására kicsi az esély. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. 30 fok körüli nyárias meleg valószínű.
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
