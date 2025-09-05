Forróság után viharos szél és zivatar: mutatjuk, mikor érkezik a fordulat

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint a pénteki napsütést délután felhős időjárás várható, miközben az északnyugati szél is egyre többfelé megerősödik. Elszórtan fordul elő zápor, zivatar. 30 és 35 fok közötti országos hőségre van kilátás.

Felhős, esős időjárás várható pénteken

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.