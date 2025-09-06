Záporokkal, gomolyfelhőkkel támad az időjárás szombaton

szeptember 6., szombat

A Jászkunságban még kitart a változékony idő, záporokkal és erősebb széllel.

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton nyugaton már napsütéses időjárás lesz, míg keleten még előfordulhatnak záporok a gomolyfelhőkből. Az eleinte erős északnyugati légáramlás délutánra mérséklődik. A hőmérséklet 29 fok körül tetőzik. 

Gomolyfelhős időjárásra számíthatunk szombaton
Fotó: Szakony Attila

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

 

