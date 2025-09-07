Még kitart a nyárias időjárás, de már csak néhány napig tudjuk élvezni

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap ragyogó napsütésre számíthatunk kevés gomolyfelhővel. A Tiszántúlon viszont néhol előfordulhat zápor, zivatar. 28 fok körüli igazi nyárias időjárás várható.

Folytatódik a nyárias időjárás a Jászkunságban is

Fotó: Szakony Attila (MW archív)

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik