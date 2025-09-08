Időjárás
2 órája
Erre senki sem számított, visszatér a hőség
Felhő alig lesz az égen hétfőn, a hőmérő higanyszála pedig a 30 fokot is elérheti.
A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn sok napsütésre készülhetünk kósza gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Nyárias időjárás, 30 fok körüli hőség valószínű.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik
