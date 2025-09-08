Erre senki sem számított, visszatér a hőség

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn sok napsütésre készülhetünk kósza gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Nyárias időjárás, 30 fok körüli hőség valószínű.

Folytatódik a nyárias időjárás a Jászkunságban

Fotó: Szakony Attila (MW archív)

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik