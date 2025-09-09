Időjárás
Gyülekeznek a felhők az égen, de a hőmérsékletre nem lehet panaszunk
Harminc fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála kedden, de már a láthatáron van a lehűlés.
A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, elszórtan fordul elő zápor, zivatar. Tovább fokozódik a meleg: 31–33 fok várható.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik
