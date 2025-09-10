szeptember 10., szerda

Készüljön fel, a szerdai lehet az utolsó nyárias nap idén

Talán ma utoljára melegszik 30 fok fölé hőmérséklet.

Szoljon.hu

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és déltől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A déli szél megerősödik. 25 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk, délkeleten lehet még hőség, nyárias időjárás.

Talán az utolsó nap lesz idén, amikor 30 fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála, de szerdán még nyárias időjárás várható
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik

 

