Készüljön fel, a szerdai lehet az utolsó nyárias nap idén

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és déltől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A déli szél megerősödik. 25 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk, délkeleten lehet még hőség, nyárias időjárás.

Talán az utolsó nap lesz idén, amikor 30 fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála, de szerdán még nyárias időjárás várható

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik