szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Időjárás

4 órája

Esővel és széllel támad a csütörtöki időjárás

Ma már nem csak a naptár szerint lesz ősz, az időjárás is azt az arcát mutatja.

Szoljon.hu

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön eleinte borongós marad az ég, majd csökkenhet a felhőzet. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd elszórtan alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az északnyugati szél megerősödik. 22-26 fok között mozog a hőmérséklet, őszies időjárás várható.

időjárás
Esős időjárásra számíthatunk csütörtökön
Fotó: Csudai Sándor (MW archív)

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke).

 

