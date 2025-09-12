szeptember 12., péntek

3 órája

Itt az őszi igazi jele: ködös idővel indul a reggel

A nap folyamán a napos és felhős időjárás váltja egymást.

Szoljon.hu

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken a ködfoltok megszűnése után napos, gomolyfelhős idő várható, délután elszórtan záporral. Mérsékelten meleg idő lesz 27 fok körüli maximumokkal.

Ködös időjárás várható péntek reggel
Fotó: Illusztráció / Mártonfai Dénes (MW archív)

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

 

