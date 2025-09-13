Időjárás
4 órája
Ha szabadtéri programot tervez a hétvégére, azt szombaton tegye
A hétvége első napján még sütkérezhetünk, később azonban eleredhet az eső.
A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton eleinte napsütéses időjárás várható, majd egyre több gomolyfelhő képződik, és estétől egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. 25 és 29 fok közé melegszik átmenetileg a levegő. A délkeleti szél megélénkül.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
