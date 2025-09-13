Ha szabadtéri programot tervez a hétvégére, azt szombaton tegye

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton eleinte napsütéses időjárás várható, majd egyre több gomolyfelhő képződik, és estétől egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. 25 és 29 fok közé melegszik átmenetileg a levegő. A délkeleti szél megélénkül.

Napsütéssel indul a szombat, de könnyen eluralkodhat az esős időjárás

Fotó: Pezzetta Umberto (MW archív)

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.