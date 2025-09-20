2 órája
Mindenkit meglep: különös fordulat az időjárásban
A hőmérséklet 24–29 fok körül tetőzik.
A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken túlnyomóan napos égbolt várható, nem lesz eső. A nappali felmelegedés erősödik, délután 24–29 fokot mérhetünk.
Ez jellemzi majd szombati időjárást
Napsütéses órák száma: 2 - 6 óra. Mérsékelt UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 15 km/órás széllökések várhatóak, az éjszakai órákban rendkívül hűvös idő várható, 21 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.
Az orvosmeteorológiai szakemberek szerint hidegfronti hatás szombaton frontmentes, napos idő várható, ami alapvetően kedvezően hat a közérzetre. A 30 fok közeli meleg azonban megterhelheti a szív- és érrendszeri betegeket, ezért fontos a megfelelő folyadékbevitel. Az UV-sugárzás erős lesz, déltájban ajánlott a napvédelem.
