Mindenkit meglep: különös fordulat az időjárásban

A hőmérséklet 24–29 fok körül tetőzik.

Szoljon.hu

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken túlnyomóan napos égbolt várható, nem lesz eső. A nappali felmelegedés erősödik, délután 24–29 fokot mérhetünk.

Igazi őszi időjárás várható szombaton

Ez jellemzi majd szombati időjárást

Napsütéses órák száma: 2 - 6 óra. Mérsékelt UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 15 km/órás széllökések várhatóak, az éjszakai órákban rendkívül hűvös idő várható, 21 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.

Az orvosmeteorológiai szakemberek szerint hidegfronti hatás szombaton frontmentes, napos idő várható, ami alapvetően kedvezően hat a közérzetre. A 30 fok közeli meleg azonban megterhelheti a szív- és érrendszeri betegeket, ezért fontos a megfelelő folyadékbevitel. Az UV-sugárzás erős lesz, déltájban ajánlott a napvédelem.

 

