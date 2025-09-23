szeptember 23., kedd

Változékony idő vár ránk kedden

Mutatjuk mi vár ránk kedden.

A köpönyeg.hu kedden az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Ezzel szemben délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett napos, száraz idő. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hűvösebb.

Felhős időjárás lesz kedden
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Ez jellemzi majd keddi időjárást

Mérsékelt UV sugárzás jellemzi majd a napot, miközben 30 km/órás széllökések várhatóak. Az éjszakai órákban jelentősen lecsökken a hőmérséklet hajnalban csupán 17 fokot mérhetünk majd. 

Az orvosmeteorológiai szakemberek szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, így a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. 

 

