Változékony idő vár ránk kedden

A köpönyeg.hu kedden az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Ezzel szemben délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett napos, száraz idő. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hűvösebb.

Felhős időjárás lesz kedden

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Ez jellemzi majd keddi időjárást

Mérsékelt UV sugárzás jellemzi majd a napot, miközben 30 km/órás széllökések várhatóak. Az éjszakai órákban jelentősen lecsökken a hőmérséklet hajnalban csupán 17 fokot mérhetünk majd.

Az orvosmeteorológiai szakemberek szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, így a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak.