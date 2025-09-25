Kettészakad az ország, most nálunk lehet kedvezőbb élni

Pénteken kicsit kettészakad az ország időjárása, ha nyugaton vagy északon élsz, inkább a borúsabb, szürkébb ég lesz a meghatározó, míg a déli és keleti részeken jóval több napsütésre számíthatunk. Szóval, ha valaki napfürdőre vágyik, érdemes a keleti és déli tájak felé venni az irányt – írja a HungaroMet.

Pénteken vegyes képet mutat az időjárás

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Ilyen időjárás lesz jellemző a péntekre

Azért persze teljesen száraz napra senki ne számítson, elszórtan záporok is beeshetnek, főleg a borongósabb környékeken. Nem tartanak sokáig, de egy esernyő nem árt, ha kéznél van.

A szélről se feledkezzünk meg. Keletről fúj, és bizony több helyen is erőre kap. Különösen északon és nyugaton lehet kicsit kellemetlen, ahol a borongós idő mellé még erős széllökések is társulnak.

A hőmérséklet viszont egész baráti lesz, reggel 9–16 fok között indul a nap, délutánra pedig 15–23 fokig melegszik az idő. A legkellemesebb értékeket a délkeleti térségben mérhetjük, ahol kora ősziesen enyhe idő várható.