szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mindenre készüljünk

2 órája

Kettészakad az ország, most nálunk lehet kedvezőbb élni

Címkék#időjárás-előrejelzés#hidegfronti hatás#köd#hidegfront#időjárás

Pénteken kettős arcát mutatja az időjárás. Északon és nyugaton inkább a borongós, esős, szeles hangulat uralkodik, míg délen és keleten a napsütés és enyhébb idő teszi elviselhetőbbé a hét végét.

Szoljon.hu

Pénteken kicsit kettészakad az ország időjárása, ha nyugaton vagy északon élsz, inkább a borúsabb, szürkébb ég lesz a meghatározó, míg a déli és keleti részeken jóval több napsütésre számíthatunk. Szóval, ha valaki napfürdőre vágyik, érdemes a keleti és déli tájak felé venni az irányt – írja a HungaroMet.

Storm clouds with a windsock
Pénteken vegyes képet mutat az időjárás
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Ilyen időjárás lesz jellemző a péntekre

Azért persze teljesen száraz napra senki ne számítson, elszórtan záporok is beeshetnek, főleg a borongósabb környékeken. Nem tartanak sokáig, de egy esernyő nem árt, ha kéznél van.

A szélről se feledkezzünk meg. Keletről fúj, és bizony több helyen is erőre kap. Különösen északon és nyugaton lehet kicsit kellemetlen, ahol a borongós idő mellé még erős széllökések is társulnak.

A hőmérséklet viszont egész baráti lesz, reggel 9–16 fok között indul a nap, délutánra pedig 15–23 fokig melegszik az idő. A legkellemesebb értékeket a délkeleti térségben mérhetjük, ahol kora ősziesen enyhe idő várható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu