Bekeményít az ősz: ilyen időjárás jön pénteken

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után továbbra is borús lesz az időjárás, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. Szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható.

Borús időjárás jellemzi a pénteket Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Így alakul a pénteki időjárás

A holnapi időjárás az előrejelzések szerint továbbra is változékony marad. Az ég többnyire erősen felhős vagy borult lesz, és többfelé kell esőre, záporokra számítani, keleten pedig zivatarok is kialakulhatnak. Az északkeleti szél sok helyen élénk, időnként erős lökésekkel kísért. A hőmérséklet csúcsértéke 15 és 23 fok között alakul, így érdemes rétegesen öltözködni.

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Az időjárás orvosmeteorológiai szempontból is kihívásokat tartogat. A borongós, szeles, csapadékos időben sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént vagy fáradékonyságot. Az ízületi panaszok erősödhetnek, a szél pedig ingerlékenységet okozhat. A hőmérséklet-csökkenés miatt a szervezet nagyobb energiát fordít a hőháztartás fenntartására, ezért indokolt a réteges öltözködés és a vitaminban gazdag étkezés.

Az időjárás hatására a közlekedők is fokozott veszélynek lehetnek kitéve: a nedves, csúszós utak, valamint a hirtelen lezúduló záporok, zivatarok csökkenthetik a látási viszonyokat. Ezért különösen fontos az óvatos, a körülményekhez igazított vezetés.