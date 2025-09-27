szeptember 27., szombat

Ismét kisüt a nap: ilyen idő köszönt ránk szombaton

Szombaton fokozatosan javul az idő: egyre többfelé kisüt a nap, 20 fok körüli hőmérsékletekkel.

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton kelet felől csökken, szakadozik a felhőzet, délután már egyre több helyen süt ki a nap. Már csak néhol fordul elő kisebb zápor. Marad az élénk északkeleti szél. 20 fok körüli értékeket mérhetünk.

Időjárás: a nap is kisüthet szombaton
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Így alakul a szombati időjárás

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szombaton kelet felől csökken és szakadozik a felhőzet, délutánra sokfelé naposra fordul az idő. Csak elszórtan fordulhat elő kisebb zápor, miközben az északkeleti szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 20 fok körül alakul.

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Az időjárás orvosmeteorológiai szempontból is kihívásokat tartogat. Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. 

 

