Ismét kisüt a nap: ilyen idő köszönt ránk szombaton

Időjárás: a nap is kisüthet szombaton

Így alakul a szombati időjárás

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szombaton kelet felől csökken és szakadozik a felhőzet, délutánra sokfelé naposra fordul az idő. Csak elszórtan fordulhat elő kisebb zápor, miközben az északkeleti szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 20 fok körül alakul.

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Az időjárás orvosmeteorológiai szempontból is kihívásokat tartogat. Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.