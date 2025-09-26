Minden kedvez a hétvégi programoknak, a csapadék esélye is nulla

Az elmúlt napok csapadékos időjárása után, szerencsésen alakul majd a hétvége, így akár egy kellemes túrát is beiktathatunk a hét utolsó napjain.

Kíméletes lesz velünk az időjárás a hétvégén

Fotó: Major Angéla Archív / Illusztráció

Kellemes, túrázós időjárásnak nézünk elébe

Szombat hajnalban még marad a felhős csapadékosabb időjárás, de napközben már felszakadozik a felhőzet, szárazabbá válik az idő, a csapadék esélye az idő előrehaladtával csökken, és hosszabb-rövidebb napos időszak köszönt majd ránk. Bár szombaton marad az élénk északkeleti szél, 22 fok körüli értékeket mérhetünk. Viszont estére már érdemes kabáttal készülni! Rendkívül hűvös időnek nézünk elébe, több mint tíz fokkal is visszaeshet a hőmérséklet, 9 fok körüli maximumot mérhetnek a hőmérők – írja a köpönyeg.hu

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Vasárnap átmenetileg gyengül a légmozgás, és bár nem lesz felhőtlen az ég, csapadék nem várható. A hőmérséklet egy fokkal hidegebb lesz – 20 fok –, viszont az éjszaka melegebbnek ígérkezik a hét utolsó napján. Jelenlegi előrejelzés szerint, 12 fok körül alakul majd a hajnali hőmérséklet.

Így tehát esőre nem igen kell számítanunk a hétvégén, ennek köszönhetően pedig kellemes, őszies időben tervezhetjük a izgalmasnál izgalmasabb programokat.