Végre egy jó hír az időjárásról, ez vár ránk vasárnap

Szombaton fokozatosan javul az idő: egyre többfelé kisüt a nap, 20 fok körüli hőmérsékletekkel.

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap változóan felhős, de száraz időjárás ígérkezik. A légmozgás átmenetileg mérséklődik. A csúcshőmérséklet 20–22 fok között valószínű.

Felhős időjárásra számíthatunk vasárnap
Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Az időjárás orvosmeteorológiai szempontból is kihívásokat tartogat. Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. 

 

