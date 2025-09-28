3 órája
Végre egy jó hír az időjárásról, ez vár ránk vasárnap
Szombaton fokozatosan javul az idő: egyre többfelé kisüt a nap, 20 fok körüli hőmérsékletekkel.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap változóan felhős, de száraz időjárás ígérkezik. A légmozgás átmenetileg mérséklődik. A csúcshőmérséklet 20–22 fok között valószínű.
Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás
Az időjárás orvosmeteorológiai szempontból is kihívásokat tartogat. Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
