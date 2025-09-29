Kellemesnek tűnik, de lesz egy kis csavar a hétfői időjárásban

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn a napsütéses időjárás mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is előfordulnak. Reggel 5-10, délután 15-20 fok valószínű.

Felhős időjárásra számíthatunk hétfőn

Fotó: Illusztráció / Forrás: MV archív

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Az időjárás orvosmeteorológiai szempontból is kihívásokat tartogat. Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.