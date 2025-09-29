szeptember 29., hétfő

4 órája

Kellemesnek tűnik, de lesz egy kis csavar a hétfői időjárásban

Címkék#időjárás-előrejelzés#felhős#időjárás

Hétfőn bár sok napsütésben bízhatunk, északkeletről időnként felhők érkeznek, amelyek záport is hozhatnak.

Szoljon.hu

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn a napsütéses időjárás mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is előfordulnak. Reggel 5-10, délután 15-20 fok valószínű.

időjárás
Felhős időjárásra számíthatunk hétfőn
Fotó: Illusztráció / Forrás: MV archív

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Az időjárás orvosmeteorológiai szempontból is kihívásokat tartogat. Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. 

 

