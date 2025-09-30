Vége a vénasszonyok nyarának: drasztikusan lezuhan a hőmérséklet

szeptember 30., kedd

Kedden sok lesz a felhő, időnként ugyan kisüt a nap, de elszórtan esőre is számíthatunk.

Szoljon.hu

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden továbbra is sokfelé lesz felhős az ég, de időnként kisüt a nap. Elszórtan csapadékra is számítani lehet. Az északkeleti szél megerősödik, amely hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé, így a hőmérséklet 15 fok közelébe esik vissza.

időjárás
Felhős időjárás lesz kedden
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Az időjárás orvosmeteorológiai szempontból is kihívásokat tartogat. Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. 

 

