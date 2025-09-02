Ezen a napon tényleg bármi jöhet: nem lesz zavartalan a nyári meleg

Szerdára változékony időjárásra számíthatunk Magyarországon: a nap folyamán szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ám délutánra az ország keleti felén egyre több helyen kialakulhatnak záporok és zivatarok. A csapadék estére fokozatosan megszűnik, ekkor már többfelé kiderül az égbolt – tájékoztatott a HungaroMet.

Mutatjuk, milyen időjárás várható szerdán

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Az északi szél több helyen is megélénkül, zivatarok környékén pedig rövid időre erős, sőt viharos széllökések sem kizártak.

Időjárás fordulatokkal: 32 fokig is emelkedhet a hőmérséklet

A hőmérséklet napközben nyárias marad, a legmelegebb órákban 24 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet, délkeleten mérhetjük majd a legmagasabb értékeket.

Az időjárás tehát egyszerre tartogat napsütést, felfrissítő záporokat és erőteljesebb széllökéseket is – érdemes ennek megfelelően készülni a napra!