Közeledik a zóna, ahol nem akarunk lenni: jobb, ha tudja, mi érkezik nagy rössel

A HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Jászkunság területére. Az időjárás a következő órákban egyre többfelé fordulhat viharossá. Zivatarokra, erős széllökésekre, jégesőre és intenzív felhőszakadásra kell számítani.

Váratlan fordulatot vehet az időjárása délutáni órákban

Forrás: HungaroMet

Hirtelen fordulatot vehet ma az időjárás

A szakemberek szerint egy-egy zápor vagy zivatar akár 25-30 milliméternél is több csapadékot hozhat rövid idő alatt, ami különösen nagy gondot okozhat. A hevesebb cellák kialakulására a legnagyobb esély délután és a kora esti órákban van.

A villámlás, a hirtelen lezúduló eső és az erős szél miatt érdemes óvatosnak lenni. Ha tehetjük, ne maradjunk a szabadban, és ne parkoljunk fák alá. A szabadtéri programokat célszerű elhalasztani és folyamatosan figyelni az előrejelzéseket.