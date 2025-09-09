szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hamarosan betör

1 órája

Közeledik a zóna, ahol nem akarunk lenni: jobb, ha tudja, mi érkezik nagy rössel

Címkék#szél#előrejelzés#zivatar#időjárás

Elsőfokú riasztást adtak ki térségünkre. Különösen veszélyes lehet az időjárás Jász-Nagykun-Szolnok vármegye több pontján is a délutáni és esti órákban.

Parzsol Krisztina

A HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Jászkunság területére. Az időjárás a következő órákban egyre többfelé fordulhat viharossá. Zivatarokra, erős széllökésekre, jégesőre és intenzív felhőszakadásra kell számítani.

időjárás
Váratlan fordulatot vehet az időjárása délutáni órákban
Forrás: HungaroMet

Hirtelen fordulatot vehet ma az időjárás

A szakemberek szerint egy-egy zápor vagy zivatar akár 25-30 milliméternél is több csapadékot hozhat rövid idő alatt, ami különösen nagy gondot okozhat. A hevesebb cellák kialakulására a legnagyobb esély délután és a kora esti órákban van.

A villámlás, a hirtelen lezúduló eső és az erős szél miatt érdemes óvatosnak lenni. Ha tehetjük, ne maradjunk a szabadban, és ne parkoljunk fák alá. A szabadtéri programokat célszerű elhalasztani és folyamatosan figyelni az előrejelzéseket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu