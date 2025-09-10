2 órája
Hirtelen fordulat jön a délutáni órákban – mutatjuk, mire érdemes számítani
Szerda délután meglehetősen változékony időre számíthatunk a Jászkunságban. Az időjárás előrejelzés szerint napsütésre és felhőzetre egyaránt számíthatunk, sőt, helyenként futó zápor is kialakulhat.
A HungaroMet előrejelzése szerint a szerda délután a megszokott őszi változékonyság jegyében telik térségünkben. A napos időszakokat gomolyfelhők zavarhatják meg, de az időjárás összességében kellemes marad. A hőmérséklet 25–31 fok körül alakul. Ugyan nagy mennyiségű csapadék nem várható, elszórtan kialakulhat egy-egy zápor.
Változékony időjárás uralja a következő napokat
Az előrejelzések szerint a következő napokban is marad a kissé változékony, de nem szélsőséges időjárás. A hőmérséklet lassan, fokozatosan csökkenhet, azonban a következő hidegfront csak a hét vége felé várható, ezért érdemes még kihasználni a viszonylag enyhe, napsütéses délutánokat.