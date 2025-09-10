szeptember 10., szerda

Váratlanul csap le

2 órája

Hirtelen fordulat jön a délutáni órákban – mutatjuk, mire érdemes számítani

Címkék#csapadék#előrejelzés#fordulat#gomolyfelhő

Szerda délután meglehetősen változékony időre számíthatunk a Jászkunságban. Az időjárás előrejelzés szerint napsütésre és felhőzetre egyaránt számíthatunk, sőt, helyenként futó zápor is kialakulhat.

Parzsol Krisztina

A HungaroMet előrejelzése szerint a szerda délután a megszokott őszi változékonyság jegyében telik térségünkben. A napos időszakokat gomolyfelhők zavarhatják meg, de az időjárás összességében kellemes marad. A hőmérséklet 25–31 fok körül alakul. Ugyan nagy mennyiségű csapadék nem várható, elszórtan kialakulhat egy-egy zápor.

időjárás
A délutáni időjárás változékonnyá válhat, fokozatosan borul be felettünk az ég
Forrás: HungaroMet

Változékony időjárás uralja a következő napokat

Az előrejelzések szerint a következő napokban is marad a kissé változékony, de nem szélsőséges időjárás. A hőmérséklet lassan, fokozatosan csökkenhet, azonban a következő hidegfront csak a hét vége felé várható, ezért érdemes még kihasználni a viszonylag enyhe, napsütéses délutánokat.

 

