Viharos délután jöhet, az időjárás ezúttal sem kegyelmez

A nap első felében borongós, helyenként esős időjárás várható, de a csapadék fokozatosan elvonul. Délután azonban ismét számítani lehet záporok, zivatarok kialakulására, melyeket heves villámlás, intenzív esőzés és erős szél is kísérhet.

Elsőfokú riasztás van érvényben térségünkben, villámlásra és zivatarokra is számítani lehet

Forrás: HungaroMet

Kiszámíthatatlan lehet az időjárás csütörtökön

A napi legmagasabb hőmérséklet 22 és 28 Celsius-fok között alakul. A HungaroMet előrejelzése szerint az időjárás gyorsan és kiszámíthatatlanul változhat, ezért érdemes rendszeresen követni az előrejelzéseket, és kerülni a szabadtéri programokat a zivatarokkal leginkább érintett órákban.