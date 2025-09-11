4 órája
Viharos délután jöhet, az időjárás ezúttal sem kegyelmez
Meglepetésekből csütörtökön sem lesz hiány. Az időjárás csütörtökön rendkívül változékony lehet, záporokra, zivatarokra, heves esőzésre és villámlásra is számítani lehet, különösen a délutáni órákban.
A nap első felében borongós, helyenként esős időjárás várható, de a csapadék fokozatosan elvonul. Délután azonban ismét számítani lehet záporok, zivatarok kialakulására, melyeket heves villámlás, intenzív esőzés és erős szél is kísérhet.
Kiszámíthatatlan lehet az időjárás csütörtökön
A napi legmagasabb hőmérséklet 22 és 28 Celsius-fok között alakul. A HungaroMet előrejelzése szerint az időjárás gyorsan és kiszámíthatatlanul változhat, ezért érdemes rendszeresen követni az előrejelzéseket, és kerülni a szabadtéri programokat a zivatarokkal leginkább érintett órákban.