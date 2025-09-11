szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Bármi megtörténhet

4 órája

Viharos délután jöhet, az időjárás ezúttal sem kegyelmez

Meglepetésekből csütörtökön sem lesz hiány. Az időjárás csütörtökön rendkívül változékony lehet, záporokra, zivatarokra, heves esőzésre és villámlásra is számítani lehet, különösen a délutáni órákban.

Parzsol Krisztina

A nap első felében borongós, helyenként esős időjárás várható, de a csapadék fokozatosan elvonul. Délután azonban ismét számítani lehet záporok, zivatarok kialakulására, melyeket heves villámlás, intenzív esőzés és erős szél is kísérhet.

időjárás
Elsőfokú riasztás van érvényben térségünkben, villámlásra és zivatarokra is számítani lehet


Kiszámíthatatlan lehet az időjárás csütörtökön

A napi legmagasabb hőmérséklet 22 és 28 Celsius-fok között alakul. A HungaroMet előrejelzése szerint az időjárás gyorsan és kiszámíthatatlanul változhat, ezért érdemes rendszeresen követni az előrejelzéseket, és kerülni a szabadtéri programokat a zivatarokkal leginkább érintett órákban.

 

