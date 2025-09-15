szeptember 15., hétfő

Meglepetésekkel indul a hét

2 órája

Meglepetéseket tartogat az időjárás – mutatjuk, mire érdemes számítani

A pára és köd feloszlása után napos időre van kilátás térségünkben. A változékony időjárás miatt előfordulhatnak még felhősebb időszakok a délutáni órákban.

Parzsol Krisztina

Hétfőn, a délelőtt folyamán még többfelé borongós, párás időjárás várható térségünkben, de a köd és a rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, így a délutánra naposabb, gomolyfelhős időre számíthatunk. A HungaroMet előrejelzése szerint eső nem várható, és a szél is mérsékelt marad.

időjárás
A pára és köd feloszlása után gyengén felhős, napos időjárásra számíthatunk a délután folyamán 
Forrás: HungaroMet

Őszi időjárás várható délután

Délutánra kellemes, őszi idő vár ránk, a hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul, de a hőérzetet a szél enyhén befolyásolhatja. A hőmérséklet 28-29 fokig is emelkedhet a délután során, főként Szolnok környékén. Este a hőmérséklet gyorsan lecsökken, 15 és 20 fok közé hűl. Mindez egy nyugodt, őszi délutánt és estét ígér a Jászkunságban.

 

