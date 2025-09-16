szeptember 16., kedd

Percről percre változhat

1 órája

A nyár és az ősz egyszerre csap le, az időjárás különös játékot űz velünk

Címkék#hőmérséklet#előrejelzés#hidegfront#zivatar#fordulat

Hidegfront érkezik, ami alaposan felkavarhatja a napot térségünkben. Az időjárás kiszámíthatatlan lesz, eső és zivatar is felboríthatja a délutánt.

Parzsol Krisztina

Fordulatot hoz az időjárás kedden a Jászkunságban, hiszen egy hidegfront éri el térségünket. Délelőtt még napsütéses időjárás lesz jellemző, ám délutánra egyre nagyobb eséllyel számíthatunk záporokra és zivatarokra. 

időjárás
Szélsőséges időjárást tartogat a kedd délután
Forrás: HungaroMet

Szélsőséges időjárás a délutáni órákban

A HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki térségünkre, ugyanis a szél északnyugatira fordul, és helyenként erős lökések kísérhetik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökés sem kizárt. Emellett néhol intenzív csapadék és apró szemű jég is előfordulhat. A hőmérséklet szélsőségeket tartogat, míg nyugaton 17 Celsius-fok körül alakul a hőmérséklet, addig a vármegye délkeleti részén akár 28-29 fokot is mérhetünk. Késő estére 11-17 fok közé hűl vissza a levegő.

 

