A nyár és az ősz egyszerre csap le, az időjárás különös játékot űz velünk

Fordulatot hoz az időjárás kedden a Jászkunságban, hiszen egy hidegfront éri el térségünket. Délelőtt még napsütéses időjárás lesz jellemző, ám délutánra egyre nagyobb eséllyel számíthatunk záporokra és zivatarokra.

Szélsőséges időjárást tartogat a kedd délután

Forrás: HungaroMet

A HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki térségünkre, ugyanis a szél északnyugatira fordul, és helyenként erős lökések kísérhetik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökés sem kizárt. Emellett néhol intenzív csapadék és apró szemű jég is előfordulhat. A hőmérséklet szélsőségeket tartogat, míg nyugaton 17 Celsius-fok körül alakul a hőmérséklet, addig a vármegye délkeleti részén akár 28-29 fokot is mérhetünk. Késő estére 11-17 fok közé hűl vissza a levegő.