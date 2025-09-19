szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárási hullámvasút

2 órája

Nem lesz eső, változékonyság annál inkább, egy nap alatt több évszakot is átélhetünk

Címkék#égbolt#hőérzet#előrejelzés#időjárás

A mai nap túlnyomórészt derült, napos idő vár ránk. Az időjárás azonban tipikus őszi arcát mutatja, hűvös reggel, meleg nappal, nagy napi hőingással és hosszabbodó éjszakákkal.

Parzsol Krisztina

A hét végére sem érkezik számottevő változás, az anticiklon hatására túlnyomóan napos, csapadékmentes időjárásban lesz részünk. A vármegye keleti és északkeleti részein helyenként több gomolyfelhő jelenhet meg, de eső ott sem valószínű.

időjárás
Derűs időjárásra számíthatunk péntek délután
Forrás: HungaroMet

Derült égbolt és nagy hőingadozás jellemzi az időjárást

A HungaroMet előrejelzése szerint a változó irányú mérsékelt szél alig enyhíti a hőérzetünket, délután akár 27 fokra is számíthatunk. A hét további részében a nyár utolsó erejével még melegebb napok jönnek, így izgalmas időjárási fordulatra egyelőre nem kell számítani. A hosszabb éjszakák és a hajnali ködfoltok emlékeztetnek majd minket az igazi ősz közeledtére. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu