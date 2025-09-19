Nem lesz eső, változékonyság annál inkább, egy nap alatt több évszakot is átélhetünk

A hét végére sem érkezik számottevő változás, az anticiklon hatására túlnyomóan napos, csapadékmentes időjárásban lesz részünk. A vármegye keleti és északkeleti részein helyenként több gomolyfelhő jelenhet meg, de eső ott sem valószínű.

Derűs időjárásra számíthatunk péntek délután

Forrás: HungaroMet

Derült égbolt és nagy hőingadozás jellemzi az időjárást

A HungaroMet előrejelzése szerint a változó irányú mérsékelt szél alig enyhíti a hőérzetünket, délután akár 27 fokra is számíthatunk. A hét további részében a nyár utolsó erejével még melegebb napok jönnek, így izgalmas időjárási fordulatra egyelőre nem kell számítani. A hosszabb éjszakák és a hajnali ködfoltok emlékeztetnek majd minket az igazi ősz közeledtére.