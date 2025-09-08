Orkán erejű széllel érkezik a zivatarzóna – mutatjuk, mikor csap le

A hét első napján különösen veszélyes időjárás várható a Jászkunságban. A reggeli és délelőtti órákban zivatarok, estére pedig ismét aktív viharzóna érkezhet a térségünkbe.

Extrém időjárás várható hétfőn, hatalmas széllökésekkel érkezik a vihar térségünkbe

Forrás: HungaroMet

Vihar időjárás: széllel érkezik a zivatarzóna

A HungaroMet előrejelzése szerint rövid idő alatt akár 50 milliméternél is több csapadék zúdulhat le, amit apró szemű jégeső, erősen viharos, akár 80 kilométer/órás szél és gyakori villámlás is kísérhet. Az időjárás hétfőn tehát egész nap kihívást jelenthet, érdemes folyamatosan figyelni az előrejelzéseket, hiszen pillanatok alatt hatalmas mennyiségű eső várható, amely megnehezítheti akár a közlekedést is.