Érkezik a viharzóna

1 órája

Orkán erejű széllel érkezik a zivatarzóna – mutatjuk, mikor csap le

Címkék#szél#zivatarzóna#előrejelzés#csapadék

Zivatarokra és felhőszakadásra is számíthatunk hétfőn.. Az időjárás ma rendkívül változékony és veszélyes lehet, mutatjuk érkezik térségünkbe.

Parzsol Krisztina

A hét első napján különösen veszélyes időjárás várható a Jászkunságban. A reggeli és délelőtti órákban zivatarok, estére pedig ismét aktív viharzóna érkezhet a térségünkbe.

időjárás
Extrém időjárás várható hétfőn, hatalmas széllökésekkel érkezik a vihar térségünkbe 
Forrás: HungaroMet

Vihar időjárás: széllel érkezik a zivatarzóna

A HungaroMet előrejelzése szerint rövid idő alatt akár 50 milliméternél is több csapadék zúdulhat le, amit apró szemű jégeső, erősen viharos, akár 80 kilométer/órás szél és gyakori villámlás is kísérhet. Az időjárás hétfőn tehát egész nap kihívást jelenthet, érdemes folyamatosan figyelni az előrejelzéseket, hiszen pillanatok alatt hatalmas mennyiségű eső várható, amely megnehezítheti akár a közlekedést is.

 

