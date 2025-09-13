szeptember 13., szombat

Ez a nap mindent megváltoztat: ha nem készülünk rá, csúnyán pórul járhatunk!

Címkék#időjárás-előrejelzés#figyelmeztető előrejelzés#zivatar#zápor#időjárás

Búcsút mondhatunk vasárnap a jó időnek. Nem elég, hogy úgy tűnik végleg beköszöntötte az őszies időjárás, mást is tartogat számunkra a vasárnap.

Szoljon.hu

Nyárból az őszbe lépünk át a hétvégén, vasárnap is marad a szombaton tapasztalt hűvös időjárás. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint, a hét utolsó napján délnyugat felől érkezik majd egy borulás, szürke felhők festik meg az eget és várható eső, zápor, zivatar. Csak este felé csökkenhet a felhőzet.

vasárnapi időjárás
Gyökeresen változik az időjárásunk: kiadós csapadék is eshet vasárnap
Fotó: Illusztráció / Forrás: MV Archív

Míg szombaton napsütéses időt köszönthettünk, vasárnapra már akár öt fokkal is visszaeshet a hőmérséklet: napközben 30 km/órás széllökések várhatóak, 20-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet, este pedig 17 fok körül alakulhat az időjárás. A viszontagságos idő miatt  az egész országra vészjelzést adott ki a HungaroMet.

Nem kímél minket az időjárás vasárnap

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet, jelenleg első fokú, citromsárga riasztás van érvényben, mely heves zivatarokra figyelmeztet bennünket. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti majd, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Érdemes lesz ez alapján készülni a vasárnapra.

 

