Ez a nap mindent megváltoztat: ha nem készülünk rá, csúnyán pórul járhatunk!

Nyárból az őszbe lépünk át a hétvégén, vasárnap is marad a szombaton tapasztalt hűvös időjárás. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint, a hét utolsó napján délnyugat felől érkezik majd egy borulás, szürke felhők festik meg az eget és várható eső, zápor, zivatar. Csak este felé csökkenhet a felhőzet.

Gyökeresen változik az időjárásunk: kiadós csapadék is eshet vasárnap

Fotó: Illusztráció / Forrás: MV Archív

Míg szombaton napsütéses időt köszönthettünk, vasárnapra már akár öt fokkal is visszaeshet a hőmérséklet: napközben 30 km/órás széllökések várhatóak, 20-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet, este pedig 17 fok körül alakulhat az időjárás. A viszontagságos idő miatt az egész országra vészjelzést adott ki a HungaroMet.

Nem kímél minket az időjárás vasárnap

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet, jelenleg első fokú, citromsárga riasztás van érvényben, mely heves zivatarokra figyelmeztet bennünket. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti majd, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Érdemes lesz ez alapján készülni a vasárnapra.